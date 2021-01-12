«Атлетико» обыграл «Севилью» и закрепился на первом месте Примеры
Карен Саркисян
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Мадридский «Атлетико» обыграл «Севилью» в матче 1 тура испанской Примеры.
Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счетом 2:0.
В составе «Атлетико» забитыми мячами отметились Анхель Корреа и Сауль Ньигес.
Таким образом, мадридский клуб набрал 41 очко и закрепился на первом месте в турнирной таблице Примеры.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Крал может перейти в «Вест Хэм».