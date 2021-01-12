Олимпийский чемпион был замечен среди участников штурма Капитолия
Андрей Черников
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Олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер был замечен среди участников штурма Капитолия в США.
Стоит отметить, что в Twitter было опубликовано видео, на котором присутствует спортсмен.
Издание Swimming World со ссылкой на источники подтверждает, что Келлер был в числе протестующих против итогов выборов президента США, на которых Джозеф Байден опередил Дональда Трампа.
Ранее Александр Лукашенко прокомментировал захват Капитолия США.