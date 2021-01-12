Жена Плющенко пообещала сенсацию

Яна Рудковская, жена экс-фигуриста Евгения Плющенко, прокомментировала ход дела, которое касается публикаций в СМИ о психической болезни 8-летнего сына Александра, передает Sport24.

«Интерес к уголовному делу по факту клеветы в адрес Саши не потерян. Я всегда все дела довожу до конца. Скоро будет большая бомба. Посмотрите, какая», — сказала Рудковская.

Напомним, в мае 2020 года некоторые СМИ сообщили, что у Александра Плющенко общее нарушение психического развития.



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