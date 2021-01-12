В «Динамо» прокомментировали назначение Пивоварова на пост генерального директора
Карен Саркисян
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Юрий Соловьев прокомментировал назначение Павла Пивоварова на пост генерального директора.
По словам Соловьева, Павел Пивоваров — специалист очень высокой квалификации, признанный как в России, так и в Европе.
«Управленческие навыки Павла Пивоварова помогут в развитии клуба и достижении поставленных целей», — приводит слова Соловьева официальный сайт московского клуба.
Ранее московское «Динамо» отправилось на первый тренировочный сбор в Турцию.