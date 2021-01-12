ЦСКА арендует полузащитника «Ниццы» Данило с правом выкупа
Карен Саркисян
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Московский ЦСКА арендует бразильского полузащитника французской «Ниццы» Данило Барбозу с правом выкупа. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
По информации источника, сумма сделки составит €10 млн.
В нынешнем сезоне полузащитник провел четыре матча во французской Лиге 1.
Барбоза является воспитанником бразильского клуба »Васко да Гама».
Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Трабзонспор».