ЦСКА арендует полузащитника «Ниццы» Данило с правом выкупа

Московский ЦСКА арендует бразильского полузащитника французской «Ниццы» Данило Барбозу с правом выкупа. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, сумма сделки составит €10 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник провел четыре матча во французской Лиге 1.

Барбоза является воспитанником бразильского клуба »Васко да Гама».

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Трабзонспор».