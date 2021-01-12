Московское «Динамо» отправилось на первый тренировочный сбор в Турцию

Московское «Динамо» отправилось на первый зимний тренировочный сбор в Турцию. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Сообщается, что «Динамо» будет готовиться к возобновлению Российской премьер-лиги (РПЛ) в Белеке до 22 января и проведет два контрольных матчах с польскими клубами «Лех» (17 января) и «Ракув» (21 января).

Отметим, что на сбор отправились 29 футболистов.

Список футболистов:

Вратари — Иван Будачев, Игорь Лещук, Антон Шунин;

Защитники — Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Богдан Зорин, Александр Кутицкий, Роман Нойштедтер, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев, Сергей Слепов;

Полузащитники — Арсен Захарян, Шарль Каборе, Владислав Карапузов, Даниил Лесовой, Данил Липовой, Никола Моро, Владимир Москвичев, Антон Терехов, Даниил Фомин, Себастиан Шиманьски, Игорь Школик;

Нападающие — Вячеслав Грулев, Сильвестр Игбун, Николай Комличенко, Клинтон Н'Жье, Константин Тюкавин.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Трабзонспор».