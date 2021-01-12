Быстров не видит шансов у Миладиновича попасть в сборную России

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров не видит шансов у сербского защитника «Сочи» Ивана Миладиновича попасть в сборную России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, футболист черноморского клуба допустил большое число ошибок на своей позиции, которые привели к пяти-шести одиннадцатиметровым ударам в ворота Сослана Джанаева.

Быстров заявил, что сербу лучше не менять свой паспорт и оставаться при своем гражданстве.

Ранее сообщалось, что бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался об уходе полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».