РФС ведет переговоры о вакцинации игроков сборной России от коронавируса

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Министерством спорта и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) о возможности добровольной вакцинации игроков сборной России от коронавируса. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, РФС начал переговоры с Минспортом и ФМБА о вакцинации игроков национальных мужских и женской, а также молодежной сборной России.

Напомним, что сборная России сыграет с национальными командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты в квалификационном раунде чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что АПЛ рассматривает замену соперника для «Тоттенхэма» в следующем матче.