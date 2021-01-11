Тренер сборной России по биатлону прокомментировал победу в смешанной эстафете
Карен Саркисян
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Напомним, что в составе женской сборной России на этапе Кубка мира России выступили Ульяна Кайшева и Светлана Миронова.
По словам тренера, Кайшева еще способна прибавить, а то, что делала в эстафете Миронова, его не удивило.
«Спасибо всем, кто верил, доверял и радовался. Тем, кто не верил, спасибо, что не мешали», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Россия осталась без международных биатлонных стартов до 2026 года.