В «Тамбове» опровергли слухи о поездке на сборы за деньги футболистов

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова опровергла слухи о поездке на тренировочные сборы за деньги футболистов. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, данная информация не несет в себе правдивого характера.

«Глупость какая, кто такое сказал? Это ерунда полная.



Как обстоят дела по выплатам? Пока праздники, когда начнем работать, тогда информация и появится», — сказала Коновалова.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по числу забитых мячей в официальных играх.