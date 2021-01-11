Плющенко сходил в баню с Гном Гномычем: видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал в своем Instagram видео своего досуга.

Вместе со своим сыном Александром (Гном Гномычем), Плющенко искупался в ледяной бане.

«А по воскресеньям мы ходим в русскую баню с Саней и со старшими мальчиками и закаляемся», — написал экс-фигурист.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о переносе финала Кубка России в Москву.