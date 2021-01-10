Биатлонистка Миронова поделилась эмоциями от победы в смешанной эстафете
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о победе в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
«Счастлива, что мы сделали это командой. Мы подтвердили, что являемся командой. Поздравляю всех ребят и говорю им спасибо. Первые круги шла в своём темпе. Поэтому сохранились силы на последний круг», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».
В составе сборной России выступили Ульяна Кайшева, Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете впервые с 2012 года.