Биатлонистка Миронова поделилась эмоциями от победы в смешанной эстафете

Российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о победе в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Счастлива, что мы сделали это командой. Мы подтвердили, что являемся командой. Поздравляю всех ребят и говорю им спасибо. Первые круги шла в своём темпе. Поэтому сохранились силы на последний круг», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

В составе сборной России выступили Ульяна Кайшева, Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете впервые с 2012 года.