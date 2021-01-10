Сборная России по биатлону прервала серию гонок без медалей
Антон Борисов
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Сборная России по биатлону прервала серию гонок без медалей.
10 января на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе прошла смешанная эстафета. Российская команда, в составе которой выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, завоевала золото. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Серия сборной России без медалей продлилась до 43-й гонки.
До этого награду в составе национальной команды добыл Александр Логинов, завоевавший бронзу чемпионата мира в гонке преследования, которая прошла 16 февраля 2020 года.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от выступления россиян в эстафетных гонках на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.