Сборная России по биатлону прервала серию гонок без медалей.

10 января на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе прошла смешанная эстафета. Российская команда, в составе которой выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, завоевала золото. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Серия сборной России без медалей продлилась до 43-й гонки.

До этого награду в составе национальной команды добыл Александр Логинов, завоевавший бронзу чемпионата мира в гонке преследования, которая прошла 16 февраля 2020 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от выступления россиян в эстафетных гонках на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.