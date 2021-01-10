Лукашенко не нашел причин для переноса ЧМ-2021 из Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможном переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска.

Первенство должно пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, однако из-за политической обстановки в Белоруссии Международная федерация хоккея (ИИХФ) может найти замену Минску.

«Никаких оснований для отмены или переноса нет. Даже на миллиметр. Мы готовы хоть завтра провести чемпионат. Минские арены готовы. Его отмена или перенос станут полным позором», — приводит слова Лукашенко vesti.ru.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила против проведения чемпионата мира 2021 года по хоккею в Белоруссии.