Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Спортсменка прошла дистанцию за 32 минуты 20,9 секунды, допустив два промаха. Второй стала представительница Норвегии Марта Рейселанд (+0,5; 0). Третье место заняла австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер (+43,0; 1).
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая четвертой (+1.11,2; 2).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее норвежский биатлонист Тарьей Бе пожаловался на отсутствие соперничества с российскими спортсменами.
Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф
Гонка преследования, 10 км.
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 32.20,9 (2).
2. Марте Рейселанд (Норвегия) – +0,5 (0).
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +43,0 (1)…
4. Светлана Миронова (Россия) — +1.11,2 (2)…