Объявлены претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Английская премьер-лига (АПЛ) объявила номинантов на приз лучшему футболисту месяца. Список опубликован на официальном сайте турнира.

В список претендентов на награду вошли вратарь бирмингемской «Астон Виллы» Дамиан Мартинес, защитник «Бернли» Бен Ми, полузащитник лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс, хавбек «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази, форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и его одноклубник Бруну Фернандеш.

После 17 туров АПЛ в турнирной таблице лидирует «Ливерпуль», набравший 33 очка. Идущий на втором месте «Манчестер Юнайтед» уступает мерсисайдцам по дополнительным показателям, однако имеет игру в запасе.

Ранее были объявлены претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ.