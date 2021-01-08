Объявлены претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Английская премьер-лига (АПЛ) объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам декабря. Список опубликован на официальном сайте турнира.

В число номинантов вошли Карло Анчелотти («Эвертон»), Шон Дайч («Бернли»), Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») и Дин Смит («Астон Вилла»).

После 17 туров АПЛ в турнирной таблице лидирует «Ливерпуль», набравший 33 очка. Идущий на втором месте «Манчестер Юнайтед» уступает мерсисайдцам по дополнительным показателям, однако имеет игру в запасе.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может пополнить состав «Пари Сен-Жермен».