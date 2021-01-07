Экипаж Каргинова из-за штрафа лишился победы на пятом этапе «Дакар»-2021
Карен Саркисян
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Экипаж российского пилота «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов был оштрафован на 20 минут по итогам пятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2021.
Таким образом, победителем «Дакар»-2021 стал экипаж пилота «КАМАЗ-мастера» Дмитрия Сотникова.
Результаты пятого этапа «Дакар»-2021:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 5:30.20
2. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1.01
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +6.56
4. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +8.26
5. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +10.45
6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +13.30
7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +16.19
8. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +24.29
9. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +24.49
10. Герт Хузинк («Ривальд») — +30.11.