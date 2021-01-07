«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги

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«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги, обыграв во втором полуфинальном поединке «Манчестер Юнайтед».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джон Стоунз и Фернандиньо.

В финальном матче подопечные Хосепа Гвардиолы сразятся с лондонским «Тоттенхэмом».

Ранее сообщалось, что в очередном матче чемпионата Франции по футболу «Монако» обыграл «Лорьян».