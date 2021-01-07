«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги
Вадим Балканов
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«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги, обыграв во втором полуфинальном поединке «Манчестер Юнайтед».
Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 2:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Джон Стоунз и Фернандиньо.
В финальном матче подопечные Хосепа Гвардиолы сразятся с лондонским «Тоттенхэмом».
Ранее сообщалось, что в очередном матче чемпионата Франции по футболу «Монако» обыграл «Лорьян».