«Милан» проиграл «Ювентусу» в игре 16-го тура Серии А

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В очередном матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» проиграл туринскому «Ювентусу».

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:1.

В составе «бьянконери» забитыми мячами отметились Вестон Маккенни и Федерико Кьеза, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды единственный гол забил Давид Калабриа.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги.