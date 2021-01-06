Бывший тренер ЦСКА выразил недоумение игрой Гильерме
Вадим Балканов
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Бывший тренер московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гильерме. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, россиянин проводит крайне неоднозначный сезон, чередуя неплохие игры с откровенно провальными.
Чанов заявил, что голкипера национальной сборной не красит большое число ошибок в игре, и отметил, что не всегда их можно простить.
Ранее сообщалось, что ЦСКА планирует в ближайшее зимнее трансферное окно расстаться с аргентинским нападающим Адольфо Гайчем.