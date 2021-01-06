Футболист молодежной сборной России станцевал с бутылкой пива на пляже

Футболист казанского «Рубина» и молодежной сборной России Иван Игнатьев станцевал с бутылкой пива на пляже.

После публикации видео на своей странице в Instagram футболист подвергся жесткой критике со стороны болельщиков.

Позже Игнатьев удалил видео со своей страницы.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Иван Игнатьев провел 12 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА может перейти в «Бока Хуниорс».