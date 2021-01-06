Футболист молодежной сборной России станцевал с бутылкой пива на пляже
Карен Саркисян
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Футболист казанского «Рубина» и молодежной сборной России Иван Игнатьев станцевал с бутылкой пива на пляже.
После публикации видео на своей странице в Instagram футболист подвергся жесткой критике со стороны болельщиков.
Позже Игнатьев удалил видео со своей страницы.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Иван Игнатьев провел 12 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА может перейти в «Бока Хуниорс».