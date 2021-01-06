«Амур» обыграл «Барыс» и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в КХЛ
Карен Саркисян
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Хабаровский «Амур» обыграл «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счетом 3:0.
В составе «Амура» заброшенными шайбами отметились Кирилл Рассказов, Гинек Зогорна (2), Александр Горшков и Владимир Бутузов.
В составе «Барыса» — Даррен Диц.
Таким образом, «Амур» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в КХЛ.
Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.