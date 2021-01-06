Сборная США обыграла национальную команду Канады в финале МЧМ-2021
Карен Саркисян
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Cборная США обыграла национальную команду Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 2:0.
В составе сборной США заброшенными шайбами отметились Алекс Тюркотт и Тревор Зеграс.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.