Сборная США обыграла национальную команду Канады в финале МЧМ-2021

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Cборная США обыграла национальную команду Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 2:0.

В составе сборной США заброшенными шайбами отметились Алекс Тюркотт и Тревор Зеграс.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.