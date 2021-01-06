Брызгалов поделился мнением о разгроме в полуфинале МЧМ-2021 от Канады

Обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» Илья Брызгалов поделился мнением о разгроме сборной России в полуфинале МЧМ-2021 от Канады. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, вместо того, чтобы делать громкие заявления и кидаться лозунгами, нужно больше работать и просто играть в хоккей.

«Говорить о том, что мы сейчас выйдем и всех порвем, не в моем стиле. Потом, когда получаешь 0:5, становится немного не по себе. Поменьше заявлений, а после делать разбор.

Выиграли — хорошо, проиграли — сделали анализ и пошли дальше», — сказал Брызгалов.

Ранее сообщалось, что нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин высказался перед матчем за бронзовые медали МЧМ-2021.