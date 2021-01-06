Россия открыла счет в матче за бронзовые медали МЧМ-2021
Вадим Балканов
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В эти минуты идет матч за бронзовые медали молодежного чемпионата мира 2021 года между сборными России и Финляндии.
На старте первого периода подопечные Игоря Ларионова открыли счет в матче. Заброшенной шайбой отметился Илья Сафонов.
Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Василий Подколзин высказался перед матчем против сборной Финляндии.