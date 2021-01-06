Брызгалов рассказал о фундаментальных ошибках в игре Аскарова

Обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» Илья Брызгалов поделился мнением об игре вратаря сборной России Ярослава Аскарова в полуфинале МЧМ-2021. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, 18-летний голкипер петербургского СКА часто терял клюшку из-за фундаментальных недостатков собственной игры.

Брызгалов заявил, что талант и способности Аскарова не поддаются сомнениям, и что хороший и грамотный специалист может исправить недочеты в его действиях и вывести уровень его мастерства на новую высоту.

Ранее сообщалось, что нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин высказался перед матчем за бронзовые медали МЧМ-2021.