«Ювентус» не вылетел в Милан на матч Серии A из-за вспышки коронавируса

Туринский «Ювентус» не вылетел в Милан на матч 16 тура итальянской Серии A с одноименным клубом из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, защитники «Ювентуса» Хуан Куадрадо и Алекс Сандро сдали положительные тесты на коронавирус.

Сообщается, что туринский клуб вылетит на игру 6 января.

Напомним, что после 15 туров Серии A «Милан» набрал 37 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице. «Ювентус» с 27 очками идет на пятом месте.

Ранее «Аталанта» с Миранчуком разгромила «Сассуоло» в чемпионате Италии.