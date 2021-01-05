Навка и Учитель снимут фильм о советских фигуристах
Карен Саркисян
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка и российский режиссер Алексей Учитель снимут фильм о паре советских фигуристов Людмила Пахомова — Александр Горшков.
По словам Учителя, в последние дни перед новогодними праздниками он договорился с Навкой о создании совместного кинопроекта.
«Это история любви и преодоления, основанная на судьбе поразившей весь мир пары фигуристов Людмила Пахомова — Александр Горшков», — написал режиссер на своей странице в Instagram.
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