Ковальчук помог «Авангарду» обыграть «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Карен Саркисян
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Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе и завершилась в овертайме со счетом 6:5.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
В составе «Авангарда» заброшенными шайбами отметились Александр Хохлачев, Илья Ковальчук, Кирилл Семенов, Оливер Каски (2) и Иржи Секач.
В составе «Салават Юлаева» — Владимир Жарков, Дмитрий Кургышев, Михаил Науменков и Маркус Гранлунд.
Ранее национальная команда Канады обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.