Чемпион мира высказался о поражении России от Канады в полуфинале МЧМ

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Канады (0:5) в полуфинале молодежного чемпионата мира 2021 года, передает Sport24.

По мнению Николишина, национальная команда Канады во всем была лучше сборной России.

«Они играли мастеровито, уверенно, энергично. Скорость принятия решений у них была значительно выше», — сказал он.

Ранее национальная команда Канада обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.