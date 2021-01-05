Хоккейный агент прокомментировал поражение России от Канады в полуфинале МЧМ

Хоккейный агент Сергей Федотов прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира 2021 года по хоккею, передает Sport24.

По мнению Федотова, тренерский штаб сборной России должен дать ответ на вопрос — почему российские игроки оказались не готовы к началу матча с национальной командой Канады.

«Канадцы сыграли очень хорошо тактически. Наши были объективно переиграны», — сказал он.

Ранее национальная команда Канада обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.