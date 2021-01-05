Хоккейный агент поделился мнением о работе Ларионова на МЧМ

Хоккейный агент Сергей Федотов поделился мнением о работе главного тренера сборной России Игоря Ларионова на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года, передает Sport24.

По мнению Федотова, назначение Ларионова на пост главного тренера сборной России не является ошибкой.

«Никакой трагедии не произошло. Соперники сборной России были очень сильны на этом турнире и выдали свой максимум. Кредит доверия к тренеру мне видится достаточно серьезным», — сказал он.

Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.