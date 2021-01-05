Хоккейный тренер Новиков: канадцы нас просто смяли
Андрей Черников
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Заслуженный тренер России по хоккею Юрий Новиков поделился эмоциями от матча молодежной сборной России против сверстников из Канады в 1/2 финала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.
Россияне уступили со счетом 0:5.
«Канадцы нас просто смяли. Они были сильнее, бегали быстрее, точнее передавали шайбу. Почему так получилось — трудно сказать», — сказал Новиков.
Ранее Игорь Ларионов подвел итоги матча с Канадой в 1/2 финала МЧМ