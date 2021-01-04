Хоккеист молодежной сборной России Князев пообещал выложиться на 300% в игре с Канадой
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Хоккеист молодежной сборной России Артемий Князев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира против Канады, передает сайт Федерации хоккея России (ФХР).
Встреча начнется 5 января в 2:00 по московскому времени.
«Пошли такие игры, что малейший недочет будет караться. Команды покажут свой лучший хоккей. Будем выкладываться на 300%», — сказал Князев.
Ранее Виталий Милонов поделился ожиданиями от матча Россия — Канада.