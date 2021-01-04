Экс-хоккеист сборной России назвал условие для выхода в финал МЧМ

Экс-хоккеист сборной России по хоккею Игорь Кравчук назвал условие для выхода в финал молодежного чемпионата мира, передает russia-hockey.ru.



Напомним, в 1/2 финала подопечные Игоря Ларионова сыграют с Канадой.

«Год назад в решающем матче с Канадой российская сборная качественно сыграла в атакующую игру. Имеет смысл оттолкнуться от той игры. Возможно, молодежка-2020 была более сбалансированной», — сказал Кравчук.

Ранее Илья Брызгалов поделился ожиданиями от игры Россия — Канада в полуфинале МЧМ.