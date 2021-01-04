Испанский футболист погиб в ДТП

Воспитанник «Атлетика» из Бильбао Айтор Гандиага попал в ДТП и скончался. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, авария произошла 3 января. Футболист, находясь за рулем легкого автомобиля, не справился с управлением и влетел в автобус, после чего умер, не дождавшись приезда скорой помощи.

Свои соболезнования выразили игроки баскской команды Икер Муньяин и Ибай Гомес.

Ранее сообщалось, что столичный ЦСКА намерен приобрести опросного полузащитника в предстоящее зимнее трансферное окно.