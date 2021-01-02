Объявлен состав сборной России на четвертьфинальный матч МЧМ-2021

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Объявлен состав сборной России на четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года с национальной командой Германии.

Состав сборной России:

Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);

Шакир Мухамадуллин – Семен Чистяков; Родион Амиров— Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин;

Роман Бычков – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Егор Афанасьев – Данил Башкиров;

Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Владислав Фирстов — Егор Спиридонов – Илья Сафонов;

Даниил Чайка – Егор Шеховцов; Максим Грошев – Василий Пономарев – Захар Бардаков.

Встреча МЧМ-2021 Россия — Германия состоится 2 января. Начало — 20:00 мск.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее стали известны все пары 1/4 финала МЧМ по хоккею.