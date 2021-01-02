Олимпийский чемпион раскритиковал российских лыжников за падение на «Тур де Ски»
Карен Саркисян
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Российские лыжники Алексей Червоткин и Алексей Белов завалили друг друга в гонке на 15 км классическим стилем на «Тур де Ски» и лишились шансов на попадание на пьедестал.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексанлр Легков прокомментировал падение российских лыжников.
По мнению Легкова, Червоткину и Белову нельзя было ругаться.
«Кошмар. Ну это вообще невозможно. Ну как так? Что же вы сделали, ребята?» — сказал он в эфире «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Большунов выиграл в гонке на 15 км на «Тур де Ски».