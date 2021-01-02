Россиянка Ступак заняла второе место в гонке на 10 км на «Тур де Ски»

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Россиянка Юлия Ступак заняла второе место в гонке на 10 км на «Тур де Ски».

Победительницей заезда стала шведка Линн Сван. Замкнула тройку сильнейших Джессика Диггинс из США.

Стоит отметить, что в десятку сильнейших попали еще три россиянки. Яна Кирпиченко заняла седьмое место, Алиса Жамбалова — восьмое, Татьяна Сорина — десятое.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заезда.

Ранее Елена Вяльбе подвела итоги спринта на «Тур де Ски».