Россиянка Ступак заняла второе место в гонке на 10 км на «Тур де Ски»
Андрей Черников
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Россиянка Юлия Ступак заняла второе место в гонке на 10 км на «Тур де Ски».
Победительницей заезда стала шведка Линн Сван. Замкнула тройку сильнейших Джессика Диггинс из США.
Стоит отметить, что в десятку сильнейших попали еще три россиянки. Яна Кирпиченко заняла седьмое место, Алиса Жамбалова — восьмое, Татьяна Сорина — десятое.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заезда.