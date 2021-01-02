Пилот «Формулы-1» Гасли оценил совместную работу с Квятом

Пилот команды «Формулы-1» Пьер Гасли оценил совместную работу с российским гонщиком Даниилом Квятом, передает PlanetF1.

«На протяжении полутора лет мы были в отличной ситуации, работая с Квятом. Мы подталкивали друг друга. Мы помогли команде прибавить и двигаться вперед», — сказал Гасли.



В следующем сезона Квята в команде заменит японец Юки Цунода.

Ранее сообщалось о том, что пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен встречается с бывшей девушкой Квята.