Пилот «Формулы-1» Гасли оценил совместную работу с Квятом
Андрей Черников
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Пилот команды «Формулы-1» Пьер Гасли оценил совместную работу с российским гонщиком Даниилом Квятом, передает PlanetF1.
«На протяжении полутора лет мы были в отличной ситуации, работая с Квятом. Мы подталкивали друг друга. Мы помогли команде прибавить и двигаться вперед», — сказал Гасли.
В следующем сезона Квята в команде заменит японец Юки Цунода.
Ранее сообщалось о том, что пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен встречается с бывшей девушкой Квята.