Менеджер Хабиба назвал условие, при котором россиянин вернется в октагон
Андрей Черников
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Менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал условие, при котором россиянин вернется в октагон, передает TMZ.
«Думаю, если Жорж Сен-Пьер действительно собирается вернуться в бои, то это могло бы поднять Хабиба», — сказал Абдель-Азиз.
Напомним, 24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После боя спортсмен из Дагестана объявил о завершении карьеры.
Ранее Хабиб встретился с борцом Романом Власовым.