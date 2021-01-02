Менеджер Хабиба назвал условие, при котором россиянин вернется в октагон

Менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал условие, при котором россиянин вернется в октагон, передает TMZ.

«Думаю, если Жорж Сен-Пьер действительно собирается вернуться в бои, то это могло бы поднять Хабиба», — сказал Абдель-Азиз.

Напомним, 24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После боя спортсмен из Дагестана объявил о завершении карьеры.



Ранее Хабиб встретился с борцом Романом Власовым.