Большунов выиграл серебро в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

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Россиянин Александр Большунов выиграл серебро в спринте на первом этапе «Тур де Ски».

Победителем гонки стал Федерико Пеллегрино из Италии. Француз Ришар Жув замкнул тройку сильнейших.

Россияне Глеб Ретивых и Артем Мальцев заняли четвертое и пятое места соответственно.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию гонки.

Ранее шведка Линн Сван победила в спринте на первом этапе «Тур де Ски».