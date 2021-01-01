Большунов выиграл серебро в спринте на первом этапе «Тур де Ски»
Андрей Черников
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Россиянин Александр Большунов выиграл серебро в спринте на первом этапе «Тур де Ски».
Победителем гонки стал Федерико Пеллегрино из Италии. Француз Ришар Жув замкнул тройку сильнейших.
Россияне Глеб Ретивых и Артем Мальцев заняли четвертое и пятое места соответственно.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию гонки.
Ранее шведка Линн Сван победила в спринте на первом этапе «Тур де Ски».