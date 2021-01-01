Ягудин подвел итоги 2020 года
Андрей Черников
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Фигурист Алексей Ягудин подвел итоги 2020 года, передает РИА «Новости».
«В 2020 году было только одно событие, которое значимее всех остальных, — это коронавирус. Футбольный или хоккейный матч мир не менял, а игрок под названием «коронавирус» поменял все», — сказал Ягудин.
Напомним, в 2020 году из-за пандемии COVID-19 на 2021 год были перенесены чемпионат Европы по футболу и Олимпиада. Многие турниры были отменены.
Ранее Ягудин оценил выступление Камилы Валиевой на чемпионате России.