Дорожная карта по восстановлению ВФЛА будет готова к концу января

Дорожная карта по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) будет готова к концу января, передает сайт ВФЛА.

«Президент ВФЛА Петр Иванов находится в контакте с рабочей группой World Athletics. Началась работа над детализированной дорожной картой по выполнению стратегического плана. Документ будет готов к концу января 2021 года», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что документ был разработан во взаимодействии с международными экспертами World Athletics.



Ранее глава World Athletics высказался о ситуации с восстановлением в правах ВФЛА.