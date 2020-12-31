Дорожная карта по восстановлению ВФЛА будет готова к концу января
Андрей Черников
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Дорожная карта по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) будет готова к концу января, передает сайт ВФЛА.
«Президент ВФЛА Петр Иванов находится в контакте с рабочей группой World Athletics. Началась работа над детализированной дорожной картой по выполнению стратегического плана. Документ будет готов к концу января 2021 года», — отмечается в заявлении.
Отмечается, что документ был разработан во взаимодействии с международными экспертами World Athletics.
Ранее глава World Athletics высказался о ситуации с восстановлением в правах ВФЛА.