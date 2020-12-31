Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поздравил болельщиков с Новым годом, передает сайт красно-белых.

Федун отметил, что сложный 2020 год уходит в прошлое, а глобальная пандемия заставила людей меньше путешествовать, реже видеться с друзьями и даже грозилась лишить зрителей футбола.

«Никакие вынужденные ограничения не способны победить любовь к игре и «Спартаку». Наша команда на протяжении всего года чувствовала вашу поддержку. Спасибо!» — добавил он.



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