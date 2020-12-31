Российская теннисистка Веснина объявила о возобновлении карьеры

Российская теннисистка Елена Веснина объявила о возобновлении карьеры.

Напомним, спортсменка прервала выступления в 2018 году из-за рождения ребенка.



«Я возвращаюсь в тур Женской теннисной ассоциации (WTA). Чуть позже смогу сообщить, на каком турнире это произойдет. Календарь WTA до сих пор утверждается, но это будет точно в 2021 году», — написала Веснина в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что Роджер Федерер пропустит Australian Open — 2021.