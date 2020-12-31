Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон будет посвящен в рыцари

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон будет посвящен в рыцари, сообщается на официальном сайте правительства Великобритании.

Пилот «Мерседеса» станет шестым представителем «королевских гонок», получившим рыцарский титул. До него этой награды удостоились пилоты Джекки Стюарт, Стирлинг Мосс, Джек Брэбхэм, а также основатели команды «Уильямс» Патрик Хэд и Фрэнк Уильямс.

Хэмилтон стал победителем сезона-2020 и повторил рекорд немецкого пилота Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон находится в шаге от нового контракта с «Мерседесом».