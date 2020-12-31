Стал известен состав молодежной сборной России на матч против Швеции

Стал известен состав молодежной сборной России на последний матч группового этапа чемпионата мира 2021 года против Швеции. Список хоккеистов, заявленных на игру, доступен в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России (ФХР).

Голкиперы: Ярослав Аскаров, Артур Ахтямов;

1-е звено: Шакир Мухамадуллин – Семен Чистяков; Родион Амиров— Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин;

2-е звено: Роман Бычков – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Михаил Абрамов – Егор Афанасьев;

3-е звено: Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Егор Спиридонов – Илья Сафонов, Данил Башкиров;

4-е звено: Даниил Чайка – Владислав Фирстов; Максим Грошев – Василий Пономарев – Захар Бардаков.

Стартовое вбрасывание состоится 31 декабря в 05:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Никита Кучеров успешно перенес операцию на бедре.