Тренер Канарейкин поделился ожиданиями от матча МЧМ Россия — Швеция

Тренер Федор Канарейкин поделился ожиданиями от матча молодежного чемпионата мира по хоккею Россия — Швеция, передает Vseprosport.

Встреча начнется 31 декабря в 5.30 по московскому времени.

«Нужно искать счастье под воротами. С чехами мы там появлялись редко. Шведы очень давно не проигрывают в группе, но думаю, что Россия победит», — сказал Канарейкин.



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