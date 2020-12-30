Тренер Канарейкин поделился ожиданиями от матча МЧМ Россия — Швеция
Андрей Черников
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Тренер Федор Канарейкин поделился ожиданиями от матча молодежного чемпионата мира по хоккею Россия — Швеция, передает Vseprosport.
Встреча начнется 31 декабря в 5.30 по московскому времени.
«Нужно искать счастье под воротами. С чехами мы там появлялись редко. Шведы очень давно не проигрывают в группе, но думаю, что Россия победит», — сказал Канарейкин.
Ранее Игорь Ларионов прокомментировал победу над Австрией на МЧМ-2021.